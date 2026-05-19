Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Antalya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Antalya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 15:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Antalya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kumluca ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kumluca Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Türk gençliğine ışık tuttuğu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs'ı bir kez daha gururla ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, tekvando, atletizm ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

        Kutlama töreni, öğrencilerinin resmi geçitleriyle sona erdi.

        - Kaş

        Kaş ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ağullu Futbol Sahası'nda devam eden kutlamalarda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Yunus Yiğit, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

        Horon, müzik dinletisi, halk oyunları, atlı gösteri, güreş, cimnastik, step-aerobik ve eşli gösteriler sunuldu.

        - Serik

        Serik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen, çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Öğrencilerin şiir okunması, folklor ve jimnastik gösterilerin ardından şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        - Alanya

        Alanya ilçesindeki kutlamalarda, Atatürk Anıtına protokol üyeleri tarafından çelenk sunuldu.

        Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda devam eden törende, bando eşliğindeki kortej yürüyüşü, paramotor şovu, spor ve halk oyunları gösterileri sergilendi.

        - Turistler Türk bayrağı ile yürüdü

        Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi’nde hizmet veren bir otelde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında bando takımı eşliğinde otelin sahil bölümünden başlayan kortej yürüyüşüne, ellerinde Türk bayrakları taşıyan yerli ve yabancı turistler ile otel personeli katıldı.

        Sahilden tesis içerisine kadar devam eden yürüyüşte katılımcılar, marşlar söyleyerek dev Türk bayrağı taşıdı.

        Otel müşterilerinden Gulnara Alimbekova etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, iyi organize edildiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı

        Benzer Haberler

        Antalya'da 19 Mayıs şöleni
        Antalya'da 19 Mayıs şöleni
        Belediye çalışanlarından örnek davranış: Çöp konteynerinde ölüme terk edile...
        Belediye çalışanlarından örnek davranış: Çöp konteynerinde ölüme terk edile...
        Kepez'de ilkokullar arası futbol turnuvasının şampiyonu Cengiz Topel İlkoku...
        Kepez'de ilkokullar arası futbol turnuvasının şampiyonu Cengiz Topel İlkoku...
        Çöp konteynerine atılan kaplumbağa kurtarıldı
        Çöp konteynerine atılan kaplumbağa kurtarıldı
        Alanya'da çöp konteynerinde bulunan kaplumbağa doğaya salındı
        Alanya'da çöp konteynerinde bulunan kaplumbağa doğaya salındı
        Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı k...
        Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı k...