Antalya'nın "Manavgat altın susamı" için AB tescili bekleniyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / MUSTAFA KARABIYIK - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Manavgat altın susamı" olarak tescillenen susamın, uluslararası alanda markalaştırılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) nezdinde yapılan tescil başvurusunun sonucu bekleniyor.



Türkiye'deki susam üretiminin üçte birinin gerçekleştirildiği Antalya'da yaklaşık 60 bin dekar alanda 5 bin tondan fazla susam yetiştiriliyor.



Osmanlı Devleti'nin tapu tahrir defterlerinde de adı geçen Manavgat susamı, bugün de Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Yüksek yağ kalitesi, kendine özgü aroması ve besin değeriyle öne çıkan Manavgat altın susamı, 2021'den bu yana coğrafi işaret belgesi ile hem yurt içinde hem de yurt dışında raflarda yerini alıyor.



Manavgat Kaymakamlığı öncülüğünde ve TÜRKPATENT aracılığıyla Manavgat susamını küreselde markalaştırmak amacıyla AB nezdindeki tescil süreci için ilk adım atıldı.



- "Daha fazla ülkede var olmak istiyoruz"



Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, AA muhabirine, yöresel ve yerel lezzetlere sahip çıkmak amacıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde Manavgat susamını, coğrafi işaret belgesiyle tescillendirdiklerini söyledi.



Oda olarak katıldıkları her fuarda ve platformda Manavgat altın susamını tanıttıklarını anlatan Güngör, yöreye ait susamın marka değerini daha da artırmak istediklerini ifade etti.



Bir ürünü sadece üretmenin yeterli olmadığını, pazar alanı da oluşturmak gerektiğini dile getiren Güngör, "Üretiyoruz ama maalesef pazar bulamadığımız zaman ürün üreticide kalıyor. Bunun da çözümü Avrupa'ya açılmaktan geçiyor." dedi.



Güngör, AB'de tescillenen ürünlerin daha rahat pazara ulaşabildiğini belirterek, kaymakamlığın öncülüğünde başvurunun yapıldığını bildirdi.



Yurt dışında da Manavgat altın susamını aranan ürün haline getirmek istediklerini vurgulayan Güngör, "Markalaşmada en büyük etken ürünün niteliği. Ürün nitelikli, kaliteli olduğu takdirde kimse pazarlık dahi etmiyor. MATSO olarak kaliteli ürün üretimi için üreticiyi destekliyoruz. Ürünü markalaştırdığımız takdirde tüketici bir şekilde ürüne ulaşıp alıyor. Belli zincir marketlerde Manavgat susamı mevcut ama yeterli değil, dünya pazarına açmak gerekiyor." diye konuştu.



Susamın yurt dışında Japonya, ABD, Irak ve İngiltere'de talep gördüğünü ancak istenilen düzeyde olmadığını dile getiren Güngör, daha fazla miktarda ve daha fazla ülkede var olmak istediklerini kaydetti.

