Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'nın "Manavgat altın susamı" için AB tescili bekleniyor

        Antalya'nın "Manavgat altın susamı" için AB tescili bekleniyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / MUSTAFA KARABIYIK - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Manavgat altın susamı" olarak tescillenen susamın, uluslararası alanda markalaştırılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) nezdinde yapılan tescil başvurusunun sonucu bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın "Manavgat altın susamı" için AB tescili bekleniyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / MUSTAFA KARABIYIK - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Manavgat altın susamı" olarak tescillenen susamın, uluslararası alanda markalaştırılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) nezdinde yapılan tescil başvurusunun sonucu bekleniyor.

        Türkiye'deki susam üretiminin üçte birinin gerçekleştirildiği Antalya'da yaklaşık 60 bin dekar alanda 5 bin tondan fazla susam yetiştiriliyor.

        Osmanlı Devleti'nin tapu tahrir defterlerinde de adı geçen Manavgat susamı, bugün de Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Yüksek yağ kalitesi, kendine özgü aroması ve besin değeriyle öne çıkan Manavgat altın susamı, 2021'den bu yana coğrafi işaret belgesi ile hem yurt içinde hem de yurt dışında raflarda yerini alıyor.

        Manavgat Kaymakamlığı öncülüğünde ve TÜRKPATENT aracılığıyla Manavgat susamını küreselde markalaştırmak amacıyla AB nezdindeki tescil süreci için ilk adım atıldı.

        - "Daha fazla ülkede var olmak istiyoruz"

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, AA muhabirine, yöresel ve yerel lezzetlere sahip çıkmak amacıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde Manavgat susamını, coğrafi işaret belgesiyle tescillendirdiklerini söyledi.

        Oda olarak katıldıkları her fuarda ve platformda Manavgat altın susamını tanıttıklarını anlatan Güngör, yöreye ait susamın marka değerini daha da artırmak istediklerini ifade etti.

        Bir ürünü sadece üretmenin yeterli olmadığını, pazar alanı da oluşturmak gerektiğini dile getiren Güngör, "Üretiyoruz ama maalesef pazar bulamadığımız zaman ürün üreticide kalıyor. Bunun da çözümü Avrupa'ya açılmaktan geçiyor." dedi.

        Güngör, AB'de tescillenen ürünlerin daha rahat pazara ulaşabildiğini belirterek, kaymakamlığın öncülüğünde başvurunun yapıldığını bildirdi.

        Yurt dışında da Manavgat altın susamını aranan ürün haline getirmek istediklerini vurgulayan Güngör, "Markalaşmada en büyük etken ürünün niteliği. Ürün nitelikli, kaliteli olduğu takdirde kimse pazarlık dahi etmiyor. MATSO olarak kaliteli ürün üretimi için üreticiyi destekliyoruz. Ürünü markalaştırdığımız takdirde tüketici bir şekilde ürüne ulaşıp alıyor. Belli zincir marketlerde Manavgat susamı mevcut ama yeterli değil, dünya pazarına açmak gerekiyor." diye konuştu.

        Susamın yurt dışında Japonya, ABD, Irak ve İngiltere'de talep gördüğünü ancak istenilen düzeyde olmadığını dile getiren Güngör, daha fazla miktarda ve daha fazla ülkede var olmak istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü

        Benzer Haberler

        Alanya'da korsan taşımacılık yapan 8 araca 835 bin TL ceza
        Alanya'da korsan taşımacılık yapan 8 araca 835 bin TL ceza
        Kepez'de "Bandırma Vapuru" 16 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak
        Kepez'de "Bandırma Vapuru" 16 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak
        Antalya'da kürek tutkunları günün ilk ışıklarında denize açılıyor
        Antalya'da kürek tutkunları günün ilk ışıklarında denize açılıyor
        Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
        Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi
        Önce otomobile ardından dev tabelaya çarptı, o anlar kameraya yansıdı
        Önce otomobile ardından dev tabelaya çarptı, o anlar kameraya yansıdı
        Alanya'da kültürleri buluşturan dans ve müzik şöleni başladı
        Alanya'da kültürleri buluşturan dans ve müzik şöleni başladı