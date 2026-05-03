        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve dolu etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 19:38 Güncelleme:
        ANTALYA-Antalya'nın Akseki, Korkuteli, Konyaaltı ve Kaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar ve dolu etkili oldu.

        Akseki-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı, kısa süreli etkisini artırdı.

        Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

        Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar yağışı görüldü.

        Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar ve dolu yağışı etkili oldu. Taşkesiği başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki bazı mahalleler beyaza büründü.

        Kaş ilçesinin yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

