        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

        Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, karşılaşma sırasında gollerinin neden iptal edildiğini anlamadığını belirterek, "Bu hakem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş stadyumlarında da böyle bir golü iptal edebilir miydi bilmiyorum." dedi.

        Giriş: 03.05.2026 - 23:43 Güncelleme:
        Pereira, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Pereira, kendileri için önemli bir puan olduğunu belirterek, maç sırasında gollerinin niye iptal edildiğini anlamadığını kaydetti.

        "Bu hakem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş stadyumlarında da böyle bir golü iptal edebilir miydi bilmiyorum." ifadesini kullanan Pereira, "Bundan sonra buna dikkat ederek maçları izleyeceğim. Söylediklerim VAR'daki hakemlerle ilgili. Sandalyede oturup televizyondan izler gibi maçı izliyorlar. Futbol bir temas oyunudur bunu bilmiyorlar mı gerçekten anlamıyorum." diye konuştu.

        Karşılaşmada daha çok şut çeken, oynayan tarafın kendileri olduğunu belirten Pereira, Antalyaspor'un tek bir pozisyona dahi giremediğini dile getirdi.

        Pereira, oyuncularının çok kolay kart gördüğünü ifade ederek, "Olanlara rağmen maça devam edip derbi duygusunu iyi yönettiler. Bir yılı aşkın süredir beni tanıyorsunuz. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum çünkü zor bir iş yapıyorlar. Çocuklarımın hakem olmasına izin vermezdim. Çünkü onlar her zaman suçlu oluyor. Golün kesinlikle iptal edilmemesi gerekiyordu. Oyuncumuz zaten yükselmişti. Bir takımın bütün sezonuna, kulüpte çalışan 100'den fazla insanın, ailelerin, şehrin hayatına ve geleceğine etki edebilecek kararlar bunlar. Kararlar alırken daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

