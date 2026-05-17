Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalyaspor-Kocaelispor maçının ardından

        Antalyaspor-Kocaelispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'a 1-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak taraftarıyla, şehriyle ligin en renkli takımlarından biri olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 22:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor-Kocaelispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'a 1-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak taraftarıyla, şehriyle ligin en renkli takımlarından biri olduk." dedi.

        İnan, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Antalyaspor'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

        Maçta mücadelelerini verdiklerini, kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden İnan, kaybettiklerini ve maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemediğini dile getirdi.

        Sezonun kendileri açısından 3 periyota böleceğini anlatan İnan, "Birinci periyot sahada mücadele, oyun vardı ancak takım yeniydi. Skor alamama problemi vardı. İkinci periyot ise belki de teknik direktörlük kariyerimdeki en güzel, başarılı dönemlerden biriydi. Hem oyun hem de skor olarak güzel işler yaptık. Üçüncü periyotu ise düşüş olarak değerlendirebiliriz." dedi.

        Kendilerini sezon boyunca destekleyen taraftara teşekkür eden İnan, "Uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak taraftarıyla, şehriyle, takımıyla ligin en renkli takımlarından biri olduk. Benim için ligi ilk 10 içinde bitirmek kabul edilir bir şey. Bu zorlu sezon bitti. Şimdi daha fazla çalışma zamanı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti

        Benzer Haberler

        Antalyaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Antalyaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Antalyaspor tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti
        Antalyaspor tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti
        Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu Trendyol Süper Lig: Antaly...
        Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu Trendyol Süper Lig: Antaly...
        Hesap.com Antalyaspor – Kocaelispor: 1-0
        Hesap.com Antalyaspor – Kocaelispor: 1-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trafikte yol verme kavgası: 3 ölü (2)
        Trafikte yol verme kavgası: 3 ölü (2)