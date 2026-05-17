Antalyaspor tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, ligin son maçında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti.



Kırmızı beyazlılar, bu sezon çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Akdeniz ekibi, 18 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan toplayan Antalyaspor, deplasmanda ise 3 galibiyet ve 4 beraberlik ile 13 puan topladı.



Antalyaspor, 32 puanla ligi 16. sırada tamamladı ve Süper Lig'den düşen 3. takım oldu.



Karşılaşmanın ardından Antalyasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.









- Bir sezonda 3 teknik direktör ile çalışıldı



Akdeniz ekibi, sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Daha sonra Antalyaspor'un başına Erol Bulut'u getirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte, kötü gidişatın sona ermemesi üzerine ise Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı ve anlaşma sağlanan teknik adam Sami Uğurlu sezonu tamamladı.









- Antalyaspor, 2015 yılında Süper Lig'e yükselmişti



Antalyaspor ilk olarak 1981-82 sezonunda Süper Lig'e yükselmişti. Akdeniz ekibi, bu tarihten itibaren 1984-1985, 1986-1987, 2001-2002, 2006-2007, 2013-2014, 2025-2026 sezonları olmak üzere 6 kez küme düşmesine rağmen Süper Lig'de toplam 30 sezon mücadele etti.



Kırmızı-beyazlılar, 2015 yılında normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 sona eren karşılaşmanın sonunda yapılan penaltı atışlarında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmişti. Antalyaspor o tarihten bu yana aralıksız Süper Lig'de mücadele ediyordu.



Süper Lig tarihinde en iyi derecesi sezonu 5'inci bitirmek olan Akdeniz ekibi, en farklı galibiyetini Trabzonspor karşısında 7-0 ile, en farklı mağlubiyetlerini ise Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne karşı 6-0 ile almıştı.



Kırmızı-beyazlıların ligdeki en gollü maçı ise Eskişehirspor'a 7-3'lük mağlubiyeti olmuştu.







