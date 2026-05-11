Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda sanayicinin finansmana erişimi ele alındı

        ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda sanayicinin finansmana erişimi ele alındı

        Ankara Sanayi Odasının (ASO) düzenlediği "Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı" kapsamında "Sanayicinin Finansmana Erişimi Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 14:16 Güncelleme:
        ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda sanayicinin finansmana erişimi ele alındı

        Ankara Sanayi Odasının (ASO) düzenlediği "Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı" kapsamında "Sanayicinin Finansmana Erişimi Paneli" gerçekleştirildi.

        ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın moderatörlüğündeki panelde, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşçı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci, Türkiye Vakıflar Bankası Ticari ve Kurumsal Grup Başkanı Alparslan Şahin ile Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ konuştu.

        Panelistler, ilk olarak, Ardıç'ın "reel sektör ile bankacılık sektörü arasındaki ilişkinin daha sürdürülebilir, üretim odaklı ve karşılıklı güvene dayalı bir yapıya kavuşması için hangi kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği" yönündeki sorusunu yanıtladı.

        Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Taşçı, bu anlamda klasik kredilendirme yaklaşımından daha fazlasının yapılması gerektiğini belirterek, bankaların geleneksel banka-müşteri ilişkisinde değişikliğe gittiklerini söyledi.

        Mevcut kaynaklarla uzun vadeli kredi vermenin yollarını bulmaları gerektiğini anlatan Şahin, sanayicinin uzun vadeli kredi taleplerini daha rahat karşılayabilir durumda olduklarını ifade etti.

        Teminata kredi verme yapısının artık bankacılar için ön planda olmadığını vurgulayan Taşçı, nakit akışı, nakit döngüsü ve projenin kendini ödeme kapasitesi ve kabiliyeti gibi unsurlar üzerinden derecelendirme yaptıklarını kaydetti.

        Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Madenci de kaynaklarının önemli kısmını verimli alanlarda, yatırımlarda değerlendirmeye gayret gösterdiklerini bildirdi.

        Finans ve reel sektör temsilcilerinin buluşmasının önemine işaret eden Madenci, söz konusu buluşmalarla bankaların reel sektörü yakından tanıyabildiğini dile getirdi.

        Madenci, sanayicilerin bankaları zamanında bilgilendirebilecek ve konuşmalarıyla bankaları ikna edebilecek iyi finansçılardan tasarruf etmemeleri gerektiğini belirterek, firmaların son yıllarda zayıf finansçılarla çalıştıklarını söyledi.

        Türkiye Vakıflar Bankası Ticari ve Kurumsal Grup Başkanı Alparslan Şahin de banka müşterilerini ortakları olarak gördüklerini belirtti. Buna karşılık Ardıç'ın, "Biz, sizleri patron olarak görüyoruz." şeklinde espri yapması salonda gülüşmelere neden oldu.

        Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Altındağ da müşterinin şeffaf olması konusunun önemini vurgulayarak, "Bankacılar bilgi ve belge istemeyi sever. Bu taleplerinin en hızlı şekilde, en tatmin edici şekilde, en profesyonelce cevaplanıyor olması çok anlamlı." diye konuştu.

        - Alternatif kredi ve finansman modelleri

        Panelistler, Ardıç'ın banka kredi faizlerinin yüksekliğine dikkati çekerek alternatif kredi ve finansman modellerinin neler olduğuna yönelik sorusunu da yanıtladı.

        Taşçı, bu anlamda son yıllarda daha tematik kredilerin öne çıktığını ifade ederek, kamu bankalarının yatırım teşvik belgesine bağlanmış, yeşil/yenilenebilir enerji yatırımları gibi projelere önem verdiklerini dile getirdi. Bu alanlarda kredi konusunda sınırlama olmadığını anlatan Taşçı, ihracat kredileri konusunda da destek paketleri olduğunu bildirdi.

        Madenci de bankaların ticaretin finansmanı konusunda zaman zaman karşılaştıkları sınırlılıklara değinerek, buna karşın makine, savunma sanayisi gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların bu sınırlamaların dışındaki istisnalar olduklarını kaydetti.

        Madenci, yeşil dönüşüm konusunun "milli bir dava" olduğunun altını çizerek, finans sektörünün bu alana yardım etmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

        Şahin de ticaretin finansmanının kendileri için önemli bir konu olduğuna işaret etti.

        Kredi ilişkilerinde banka ile entegrasyon sağlanmasının reel sektör açısından maliyet avantajı oluşturacağını anlatan Şahin, buradan doğru çıktıların alınacağının altını çizdi.

        Panelin sonunda, toplantıya katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdiler.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Vali Şahin: "Hedefimiz Antalya'da deniz hep temiz"
        Vali Şahin: "Hedefimiz Antalya'da deniz hep temiz"
        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Tuncer'in yerine vek...
        Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Tuncer'in yerine vek...
        Side Antik Kenti'nde Atlı Jandarma Timleri göreve başladı
        Side Antik Kenti'nde Atlı Jandarma Timleri göreve başladı
        Alanya'nın yöresel değerleri Antalya'da görücüye çıktı
        Alanya'nın yöresel değerleri Antalya'da görücüye çıktı
        Konyaaltı'nda kaçak alkol operasyonu
        Konyaaltı'nda kaçak alkol operasyonu