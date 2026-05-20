Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ATSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

        ATSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya'da ilçeler arasında hızlı ulaşımın deniz yoluyla sağlanmasının ekonomik hareketliliği artıracağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 18:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ATSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya’da ilçeler arasında hızlı ulaşımın deniz yoluyla sağlanmasının ekonomik hareketliliği artıracağını söyledi.

        ATSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan Hacısüleyman, turizm sektörünün gelişiminde gastronominin önemine dikkati çekti.

        Kemer'de katıldığı bir panelde "Her şey dahil şehir gastronomi şehri olabilir mi?" konusunun ele alındığını aktaran Hacısüleyman, Antalya'daki restoran ve şeflerin uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu kaydetti.

        Antalya'nın ulaşım sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacısüleyman, çözümün yalnızca kara yolu yatırımlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, deniz ulaşımına da önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ulaşım planlamasını önemsediklerini dile getiren Hacısüleyman, "Bizi kurtaracak olan sadece alt geçit ve üst geçit değil. Dünyanın birçok ülkesinde kıyı kentleri deniz ulaşımını aktif şekilde kullanıyor. Deniz yolu ile ulaşım bizim trafik sorunumuzun panzehri olabilir. Artık deniz teknolojisi gelişti." dedi.

        Hacısüleyman, ilçeler arasında hızlı ulaşımın deniz yoluyla sağlanmasının ekonomik hareketliliği artıracağını belirterek, projenin yalnızca yerel yönetimlerin değil, merkezi hükümet ve ilgili bakanlıkların da desteğiyle hayata geçirilebileceğini kaydetti.

        Antalya Havalimanı'na yakın bir noktaya iskele yapılması önerisini de paylaşan Hacısüleyman, "Turistleri buradan ilçelere taşıyabiliriz. Daha sonra bu iskeleden raylı sistem ile turistleri havalimanına ulaştırırsak mükemmel olur." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        Ümit Karan hakkında hapis talebi
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        CANLI | HT Spor'un konuğu Ertuğrul Doğan
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Mehmet Kılıç: "Aile, geleceğin şekillenmesidir" ALKÜ'de aile ve e...
        Prof. Dr. Mehmet Kılıç: "Aile, geleceğin şekillenmesidir" ALKÜ'de aile ve e...
        19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Yasemin'in davasında tanıklar dinlene...
        19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Yasemin'in davasında tanıklar dinlene...
        ALTSO Başkanı Erdem: "Azerbaycan'a düzenlediğimiz iş seyahatinde önemli tem...
        ALTSO Başkanı Erdem: "Azerbaycan'a düzenlediğimiz iş seyahatinde önemli tem...
        Antalya'da iki Tofaş kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Kaza anı güvenlik kamer...
        Antalya'da iki Tofaş kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Kaza anı güvenlik kamer...
        Antalya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü or...
        Antalya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü or...
        Dosya raftan indirildi kaybolduktan 20 yıl sonra cinayet ortaya çıktı Farkl...
        Dosya raftan indirildi kaybolduktan 20 yıl sonra cinayet ortaya çıktı Farkl...