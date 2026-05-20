ATSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya’da ilçeler arasında hızlı ulaşımın deniz yoluyla sağlanmasının ekonomik hareketliliği artıracağını söyledi.



ATSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Hacısüleyman, turizm sektörünün gelişiminde gastronominin önemine dikkati çekti.



Kemer'de katıldığı bir panelde "Her şey dahil şehir gastronomi şehri olabilir mi?" konusunun ele alındığını aktaran Hacısüleyman, Antalya'daki restoran ve şeflerin uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu kaydetti.



Antalya'nın ulaşım sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacısüleyman, çözümün yalnızca kara yolu yatırımlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, deniz ulaşımına da önem verilmesi gerektiğini ifade etti.



Antalya Büyükşehir Belediyesinin ulaşım planlamasını önemsediklerini dile getiren Hacısüleyman, "Bizi kurtaracak olan sadece alt geçit ve üst geçit değil. Dünyanın birçok ülkesinde kıyı kentleri deniz ulaşımını aktif şekilde kullanıyor. Deniz yolu ile ulaşım bizim trafik sorunumuzun panzehri olabilir. Artık deniz teknolojisi gelişti." dedi.



Hacısüleyman, ilçeler arasında hızlı ulaşımın deniz yoluyla sağlanmasının ekonomik hareketliliği artıracağını belirterek, projenin yalnızca yerel yönetimlerin değil, merkezi hükümet ve ilgili bakanlıkların da desteğiyle hayata geçirilebileceğini kaydetti.



Antalya Havalimanı'na yakın bir noktaya iskele yapılması önerisini de paylaşan Hacısüleyman, "Turistleri buradan ilçelere taşıyabiliriz. Daha sonra bu iskeleden raylı sistem ile turistleri havalimanına ulaştırırsak mükemmel olur." diye konuştu.







