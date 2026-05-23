Avrupalı spor kulüplerinin tatil ve kamp tercihi Antalya

        FATİH HEPOKUR - MUSTAFA KARABIYIK - Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, spor turizminde de güçlü altyapısı, iklim avantajı ve yüksek standartlı tesisleriyle Avrupalı spor kulüplerinin kamp ve hazırlık merkezi haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Akdeniz'in ılıman iklimi, yıl boyunca antrenmana elverişli hava şartları, yüksek standartlı otelleri ve spor tesisleriyle öne çıkan Antalya, Avrupa'dan gelen spor kulüplerinin hazırlık süreçlerinde tercih ediliyor.

        Özellikle Manavgat, Belek ve Kemer bölgesindeki tesisler, kamp ve tatili bir arada sunmasından dolayı sporculara avantaj sağlıyor.

        Dünyanın farklı ülkelerinden gelen milli takımların ardından kulüp takımları da kamp çalışmaları için Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor.

        Hollanda ve İngiltere'nin önde gelen halter kulüpleri, hem spor turizminin sunduğu imkanlardan yararlanmak hem de yaklaşan şampiyonalara hazırlanmak amacıyla Antalya'nın Manavgat ilçesinde kampa girdi.

        Sporcular, tesislerdeki imkanlar sayesinde olimpiyat kota yılı ve Avrupa Şampiyonası öncesinde yoğun antrenman yaparken aynı zamanda tatil fırsatı da buluyor.




        - Antalya spor turizminde güçlü bir merkez haline geldi

        Organizasyonu gerçekleştiren Throne Seyahat Acentesi yetkilisi Serdar Kaplan, AA muhabirine, Antalya'nın spor turizminde önemli bir marka haline geldiğini söyledi.

        Şehrin iklimi, konaklama kapasitesi ve spor tesisleriyle kulüpler için cazip bir merkez olduğunu belirten Kaplan, milli takımların ardından kulüp bazındaki taleplerin de arttığını ifade etti.

        Bu yıl olimpiyat kota sürecinin devam ettiğini dile getiren Kaplan, sporcuların yoğun tempoda hazırlık yaptığını kaydetti.

        Antalya'yı hem havalarının güzel olması hem de konaklama ve antrenman olanaklarının üst seviyede bulunmasından dolayı milli takımların ardından kulüp takımlarının da tercih ettiğini anlatan Kaplan, yıl boyu Antalya'da yeni kulüpleri ağırlamaya devam edeceklerini dile getirdi.




        - "Hem profesyonel kamp hem tatil imkanı sunuyor"

        Hollanda Horn Halter Kulübü Başkanı Omar Khatrhiri, Türkiye'de ilk kez kamp yaptıklarını ve Antalya'daki organizasyondan memnun kaldıklarını söyledi.

        Khatrhiri, "Organizasyon gerçekten süper, yemekler ve iklim çok güzel. Burada çok profesyonel bir ortam var ve dünya klasmanındaki en iyi halterciler buraya geliyor. Gelecek yıl kesinlikle yine geleceğiz." diye konuştu.

        Kulübün sporcularından Sonia Wisniewska ise Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Manavgat'ı tercih ettiklerini belirterek, iklim şartları ve tesis imkanlarından memnun olduklarını kaydetti.

        İngiltere Mems Halter Kulübü sporcusu Benedict Millson da kampın oldukça verimli geçtiğini aktararak, antrenman sonrası dinlenme imkanlarının sporcular açısından büyük avantaj sağladığını dile getirdi.


        İngiliz halterci, "Buraya antrenman için geldik. Yoğun bir halter antrenmanının ardından havuz başında rahatlıyor ve güzelce dinleniyoruz. Beş yıldızlı otelin sunduğu antrenman tesisleri inanılmaz, ihtiyacımız olan her şey elimizin altında." ifadelerini kullandı.

        Bir diğer İngiliz halterci Jon Khoo ise birçok önemli sporcuyla aynı ortamda çalışma fırsatı elde ettiklerini anlatarak, Antalya'da güzel bir ortamda kamp yapma imkanı bulduğunu söyledi.




        - Türkiye spor turizminde rakip destinasyonlara göre önemli avantajlar sunuyor

        Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, Türkiye'nin spor turizminde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirtti.

        Türkiye'nin Avrupa'daki rakip destinasyonlara göre önemli avantajlar sunduğunu anlatan Kiraz, özellikle Antalya'nın kış döneminde spor kulüpleri açısından öne çıktığını vurguladı.

        Türkiye'nin rakip destinasyonlarla kıyaslandığında fiyat-performans avantajı, coğrafi konumunun merkezliliği ve ılıman iklimi sayesinde önemli üstünlüklere sahip olduğuna işaret eden Kiraz, "Özellikle Antalya bölgesi kış döneminde Avrupa'daki birçok destinasyona göre daha ekonomik paketlerle benzer iklim koşulları sunuyor. Bu durum yalnızca profesyonel spor kulüplerinin değil amatör spor organizasyonlarının da Türkiye'yi tercih etmesini sağlıyor. Önümüzdeki süreçte spor turizminin ülke turizmine sağladığı ekonomik katkının daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

