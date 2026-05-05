Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali 8 Mayıs'ta başlayacak

Antalya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenecek "Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali", 8 Mayıs'ta kortej yürüyüşü ve gösteriyle başlayacak.



Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında, festivalin 8-19 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacağını söyledi.



Açılışın geçen yıl olduğu gibi Barbaros Çay Bahçesi karşısındaki Atatürk Parkı önünden 8 Mayıs saat 21.00'de kortejle başlayacağını belirten Tüzün, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş olacağını, kortejin Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, genel müdür yardımcıları ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi.



Cumhuriyet Meydanı'nda Hollanda ekibinin "Avenir" gösterisinin ücretsiz halkla buluşacağını anlatan Tüzün, 9 Mayıs'ta Aspendos Antik Tiyatrosu'nda da "Hindistan Taj Express" oyununun izleyicilerle buluşacağını ifade etti.



Tüzün, 9-10 Mayıs'ta Hindistan temsilcilerinin Aspendos'ta sahne alacağını belirterek, "Çok çeşitli tiyatroların oyunları da 19 Mayıs'a kadar seyircimizle buluşmuş olacak. Tunus'u, İspanya'yı, Romanya'yı ağırlayacağız. Devlet Tiyatrosundan birçok oyun da izleyicilerle buluşmuş olacak. Atölye çalışmalarımız gerçekleşecek. Minik seyircilerimizi unutmadık. Hem çocuk oyunumuz olacak ve ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosunun projesi olan Parla bebek tiyatrosu da minik bebeklerimizle buluşacak." diye konuştu.



- "Bu grubu getirebilmek bile çok büyük mucize"



Bu yıl iki gün Aspendos'a yoğunlaştıklarını aktaran Tüzün, Hindistan Taj Express'in dünyaca ünlü, biletleri yok satan bir grup olduğunu, bu grubu getirebilmenin bile çok büyük mucize olduğunu vurguladı.



Devlet Tiyatrosunun gücüyle o tiyatro grubunu Antalyalı izleyicilerle buluşturacaklarını aktaran Tüzün, "En çok ses getirecek o grup, Antalya'yı kasıp kavuracak. 7 devlet tiyatrosu bölgemiz ve Hollanda, Hindistan, İspanya, Romanya, Tunus gibi ülkelerin katılımıyla 23 farklı oyun, 50 temsille izleyiciyle buluşmuş olacağız." dedi.



Bilet fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Tüzün, Aspendos için tam biletin 310 lira, çocuk oyunlarının 150 lira, diğer oyunların da kategoriye göre değişiklik gösterdiğini kaydetti.



Tüzün, Aspendos'taki gösteriler için Antalya'nın çeşitli noktalarından ücretsiz servisler olacağını, vatandaşların servis bilgisine Antalya Devlet Tiyatrosunun sosyal medya hesaplarından ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

