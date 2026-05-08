        Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

        Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

        Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali, Hollanda Close Act Tiyatrosu'nun "Yarının Dünyası" adlı kortej yürüyüşü ve gösterisiyle başladı.

        Giriş: 08.05.2026 - 23:24 Güncelleme:
        "Tiyatro Varsa Antalya Bir Sahnedir" sloganıyla düzenlenen festival kapsamında, Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Vatandaşlar, renkli görüntülerin oluştuğu Hollanda Close Act Tiyatrosu'nun gösterisini ilgiyle izledi. Kortej yürüyüşüne, Vali Hulusi Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün de katıldı.

        Hollanda, Hindistan, İspanya, Romanya ve Tunus tiyatro topluluklarının yanında Türkiye'den de İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Bursa, İzmir, Erzurum ve Kayseri devlet tiyatrolarının eserlerinin sahneleneceği festivalde, 23 farklı oyun ve 50 temsil izleyiciyle buluşacak.

        Festival, 19 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

