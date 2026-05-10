        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu Taj Express sahnelendi

        Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Hindistan'ın Taj Express Müzikali sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 01:50 Güncelleme:
        Aspendos Antik Tiyatrosu'nda açılış oyunu öncesinde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bir hayali, bir tutkuyu ve binlerce yıllık bir mirası yeniden ayağa kaldırıyoruz. 'Tiyatro varsa, Antalya bir sahnedir' diyerek çıktığımız bu yolda 16. kez perdelerimizi büyük bir gururla ve coşkuyla aralıyoruz. Üç kıtadan gelen tiyatro topluluklarını Antalya'da bir araya getirirken, aslında yalnızca oyunları değil, kültürleri, duyguları ve hikayeleri de buluşturuyoruz." dedi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin de sanatseverleri Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Aspendos'un 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de 1930 yılında burayı ziyaret ettiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

        "Burası tiyatrolar içinde bozulmadan gelmiş aslında tek tiyatro. Bugün 16'ncısını yaptığımız faaliyet, aslında Atatürk'ümüzün bize bir emaneti, tavsiyesidir. Çok kötü bir çağda yaşıyoruz. Gözyaşı, kan, çatışma her gün televizyonlarda hep bir olumsuzlukla karşılaşıyoruz. Bu çılgınlıklar çağında, bu kötü günlerde, zamanların belki de en kötüsünde sanatın iyileştiriciliği, tiyatronun birleştiriciliği ancak bizi kurtaracak. Tiyatroya, sanata sahip çıkalım, hep birlikte barışın sesi olalım."

        - Oyun

        Toby Gough'ın yazdığı, Shruti Merchant'ın yönettiği iki perdelik Taj Express, bir adamın tutkusu ile bir diğerinin dehasının hikayesini anlatıyor. Genç besteci Shankar, ilk Bollywood filmi için müzik yapma görevi alır. Seyirciyi müzik stüdyosuna davet eder; müzisyenleriyle tanıştırır ve yaratım sürecindeki zorluklarına tanıklık etmelerini sağlar. Ancak idolü A.R. Rahman’ın izinden gitmeye başladığında başarıya giden yolunu keşfeder. Bu yapım, dünyanın en üretken film endüstrisinin perde arkasını ve Hindistan'ın 'rüyalar fabrikasında' sihri yaratan insanları gözler önüne serer.

        Hikayenin diğer katmanında ise güzel oyuncu Kareena ile sokakların karizmatik genci Arjun arasındaki aşk anlatılır. Başta tamamen farklı dünyalara ait gibi görünseler de dansa tutkuları onları bir araya getirir. Arjun, sokaktaki gençleri kurtararak onlara klasik dans eğitimi verir. Kareena ise özgürlüğe özlem duymaktadır. Arjun, ona aydınlanmaya giden yolu gösterir. Bunun için Kareena’nın dansın, şiirin ve meditasyonun özünü ve gerçek aşkın anlamını yeniden keşfetmesi gerekir. Bu keşif yolculuğu için Bollywood'u ve bildiği dünyayı geride bırakmalı ve Taj Express’e binmelidir.

        Festival, 19 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

