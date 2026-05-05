        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Dokuz günlük bayram tatili turizmi hareketlendirecek

        Dokuz günlük bayram tatili turizmi hareketlendirecek

        AYŞE YILDIZ - Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmi hareketlendirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük tatilin sektör için son derece olumlu ve sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

        Vatandaşın daha erkenden tatil planı yapması için önemli avantaj sağlayacağını vurgulayan Yağcı, "Gerçek anlamda sezon açılışını Kurban Bayramı ile yapmış olacağız. Yüksek dolulukların olacağı bir dönemi yaşayacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Bu hem Akdeniz sahilleri için hem Ege sahilleri için de yüksek doluluğun olacağı bir dönemi işaret ediyor çünkü yurt dışı pazarlarımızdan da belli talep olacak bu dönemde. İç turizmde de ciddi canlanma olacağını öngörüyoruz." dedi.

        Yağcı, "Sektörde 9 gün tatil olması son derece önemli bir durum oluşturdu. Zaten var olan bir doluluk vardı. 9 gün olması rezervasyonlarda ciddi bir artış sağlayacak. Dolayısıyla son dakikaya kaldıklarında hem yer bulma sıkıntısı hem erken rezervasyon fırsatlarından yararlanamama olasılığı da oluşturabileceğinden erken rezervasyon yapmalarını önemle tavsiye ediyorum çünkü bayramda yüzde 100 doluluklara ulaşacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        İlan edilen tatilin, dünyada yaşanan jeopolitik gelişmelerin yaratmış olduğu sıkıntılardan sıyrılarak turizme ciddi ivme kazandıracağına işaret eden Yağcı, turizmle birlikte diğer sektörlerin de canlanacağına değinerek, "Sadece turizmde değil, aynı zamanda ekonomik bir canlanma da bu dönemde oluşacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla dokuz günlük tatil hem ülkemiz için hem ekonomimiz için son derece faydalı oldu." diye konuştu.

        - "En erken rezervasyonu yaptıran en indirimli fiyatı alıyor"

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da tatilin erken açıklanmasının büyük avantaj sağladığını söyledi.

        Kurban Bayramı ile Hristiyanların Pfingsten (Hamsin Yortusu) bayramının aynı zamana denk geldiğini anlatan Kavaloğlu, "Özellikle Avrupalı Türklerin, gurbetçilerimizin de aynı dönemde Antalya'da ve Türkiye'de tatil yapma ihtiyaçları var. Aynı döneme denk geleceği için çok yoğun doluluk bekliyoruz. İnsanlar tatillerini programlarlarken son dakikaya kalmak istemiyor. Tatilin mayıs başında açıklanmış olması bizim için çok büyük avantaj oldu." dedi.

        Kavaloğlu, mayıs ayının ilk haftasının Rusların tatili ile hareketli geçeceğini belirterek, Kurban Bayramı ile sezonun tam anlamıyla başlayacağını vurguladı.

        İç pazarın sektörün güvencesi olduğunu aktaran Kavaloğlu, şöyle devam etti:

        "Erken rezervasyon yaptıran en indirimli fiyatı almak zorunda. Bu denklemi asla otelciler olarak bozmayız, bozmamalıyız. Dolayısıyla son dakika rezervasyonlarına kalanlar da olabiliyor ama en erken rezervasyonu yaptıran en indirimli fiyatı almış oluyor. İç pazar ve Avrupa'da yaşayan Türkler bizim için çok önemli. Özellikle bu kriz dönemlerinde bizim için çok ön plana çıkıyorlar."

        Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da tatilin hem vatandaşa hem de sektöre çok iyi geleceğini, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin hareketleneceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

