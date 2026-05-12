        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Döşemealtı Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına özel etkinlik

        Döşemealtı Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına özel etkinlik

        Döşemealtı Devlet Hastanesi personeline yönelik Ebeler Günü, Hemşireler Günü ve Anneler Günü dolayısıyla Termessos Antik Kenti'nde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 10:41 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılar, Termessos Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Etkinlikte, Termessos Kazı Başkanı Mustafa Koçak tarafından antik kentin tarihi, kültürel mirası ve arkeolojik önemine ilişkin bilgi verildi.

        Programa, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Murat Türkyılmaz, Döşemealtı Devlet Hastanesi Başhekimi Kamil Gökhan Acar, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Bekir Çavuşoğlu, Başhekim Yardımcısı Osman Çelik ile sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.

        Türkyılmaz, yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan birinin sağlık çalışanlarının özverili emeği olduğunu belirtti.

        Ebelerin ve hemşirelerin sağlık sisteminin en güçlü yapı taşları arasında yer aldığını ifade eden Türkyılmaz, etkinliğin çalışanlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmesinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilincine de katkı sunduğunu kaydetti.

        Acar da gece gündüz büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan ebe ve hemşirelerin gününü kutladı.

        Etkinliğin çalışanların moral ve motivasyonunu artırmasının yanı sıra toplumsal fayda üretmesine katkı sunduğunu belirten Acar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çavuşoğlu ise sağlık çalışanlarının büyük özveri ve fedakarlıkla görev yaptığını ifade ederek, ebe ve hemşireler ile annelerin özel günlerini kutladı.

        Etkinliğin sosyal sorumluluk çalışması kapsamında ise katılımcılar tarafından getirilen kitaplarla kütüphane oluşturulmasının hedeflendiği, çocukların ve gençlerin kitaplara erişimine katkı sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

