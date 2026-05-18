Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı kamp için Antalya'ya geldi

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı, hazırlıklar için Antalya'ya geldi. Tahran'dan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen İran kafilesi, dış hatlar terminalinden ayrıldı. İran Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, otobüsle 2 hafta kamp yapacakları otele geçti. İran Milli Takımı'nın 29 Mayıs'ta Gambiya ile hazırlık maçı yapması planlanıyor.

