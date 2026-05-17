        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Eski futbolcular Antalya'daki turnuvada buluştu

        Süper Lig'de bir dönem forma giymiş eski futbolcular, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen masterlar turnuvasında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Bir organizasyon şirketince gerçekleştirilen "16. International Masters Cup" turnuvasında yerli ve yabancı 34 takım mücadele ediyor.

        Turnuva organizatörü Mehmet Hakan Onkur, gazetecilere, turnuvada eski sporcular ile futbolu yeni bırakmış isimleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Eski futbolculardan Mehmet Yozgatlı ise her maçın kıran kırana bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

        Organizasyonun eski bağları tazelediğini dile getiren Yozgatlı, "Tabii ki güzel olan şey tekrar eski arkadaşlarımızla, dostlarımızla, rakiplerimizle, takım arkadaşlarımızla birlikte olmak, onlarla tekrar sohbet etmek." dedi.

        Volkan Yaman ise sahadaki rekabetin devam ettiğini belirterek, "İçimizdeki o hırs hiçbir zaman sönmüyor, her zaman devam ediyor." diye konuştu.

        Geçmiş günleri yad ettiklerini aktaran İlyas Kahraman, "Yıllarca bu sahalarda maçları oynadık ama tabii şimdi biraz yaş ilerleyince zorlaşıyor. Ama çok keyifli, çok eğleniyoruz. Maçlar da zevkli geçiyor. Biz de o çimin kokusunu alıyoruz, eski günleri yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cihan Haspolatlı, turnuvanın sakatlıksız ve zevkli geçtiğini vurgulayarak, eski arkadaşlarıyla hasret giderdiklerini kaydetti.

        Turnuvada her yaş grubundan sporcunun yer aldığını belirten Murat Akyüz, "Burada hem oynuyoruz hem oynarken eğleniyoruz. Dışarıda sohbetler, eskileri yad ediyoruz. Şu anda 60 yaşında oynayan abilerimiz de var, 40 yaşında oynayan, 38 yaşında oynayan kardeşlerimiz de var. Bizim yaşımız 45'e geldi. Biz oynuyoruz, gittiği kadar oynamayı düşünüyoruz. Sağlık nereye gider ama vücudumuz şu anda da gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Filip Holosko ise Çekya'da yaşadığını ve Prag'da aktif olarak amatör düzeyde her hafta futbol oynamaya devam ettiğini söyledi.

        Saha içindeki rolünün değiştiğini anlatan Holosko, "Ama öyle forvette ya da dinamik bir kanat oyuncusu olarak değil de daha çok stoper gibi, orta defansta oynuyorum. Sadece keyif almaya bakıyorum. Formda kalmamı sağlıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

