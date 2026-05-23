Finike Kaymakamı Çelik, Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. Finike Müftülüğüne vekaletle kurban bağışı yapan Çelik, amaçlarının farkındalık oluşturarak vatandaşları kampanyaya teşvik etmek olduğunu söyledi. "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen kampanyaya destek verdiklerini belirten Çelik, vatandaşların da Kurban Bayramını kutladı.​​​​​​​

