Finike'de öğrenciler Emin Akın Camisi'nde yıl sonu şenliğinde buluştu

Finike Müftülüğünce, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi.



Finike Ayşe Akın Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldı. Programda öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, gençlerin heyecanına ortak oldu.



Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Gökdemir, "Birlik, değerler eğitimi ve sosyal dayanışmanın ön planda olduğu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı gençlerimize başarı dolu bir yolculuk diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Etkinlik, öğrencilerin çeşitli etkinliklere katılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

