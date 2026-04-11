Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mustafa Savranlar, Candaş Erbil
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Dk. 68 İzzet Çelik), Makouta (Dk 68 Maestro), Janvier (Dk. 88 Fatih Aksoy), Ruan, Efecan Karaca (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 81 Mounie)
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan Tufan (Dk. 77 Umut Nayir), Nwakaeme (Dk. 84 Lovik), Augusto (Dk. 89 Bouchouari)
Goller: Dk. 58 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 67 Güven Yalçın (penaltıdan) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 70 Janvier, Dk. 90+4 Ümit Akdağ, Dk. 90+7 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 71 Folcarelli (Trabzonspor)
