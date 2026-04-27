Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Ozan Ergün, Mert Bulut, Onur Gülter
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Dk.68 İzzet Çelik), Lima, Ümit Akdağ (Dk. 46 Baran Moğultay), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 87 Makouta), Janvier, Duarte, Hwang (Dk. 87 Enes Keskin), İbrahim Kaya (Dk. 46 Meschack), Mounie (Dk. 68 Güven Yalçın)
Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes (Dk.90 Enes Albak), Borevkovic, Diabate (Dk. 57 Drongelen), Soner Gönül, Yunus Emre Çift (Dk. 57 Satka), Ntcham (Dk. 72 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 90 Coulibaly), Yalçın Kayan, Holse, Mouandilmadji
Goller: Dk. 37 Elayis Tavsan, Dk. 39 Ntcham, Dk. 90+2 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 90+6 Güven Yalçın, Dk. 90+7 Meschack (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Elayis Tavsan, Dk. 45 Diabate, Dk. 89 Soner Gönül (Samsunspor), Dk. 23 Mounie, Dk. 48 Lima (Corendon Alanyaspor)
