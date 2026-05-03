Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Paal), Veysel Sarı (Dk. 76 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Ballet, Soner Dikmen (Dk. 76 Saric), Safuri (Dk. 90+3 Boli), Doğukan Sinik (Dk. 69 Storm), Van de Streek
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Maestro (Dk. 61 Janvier), Makouta, Ruan (Dk. 90+3 Enes Keskin), Meschack (Dk. 90+3 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 76 Hagi), Güven Yalçın (Dk. 61 İbrahim Kaya)
Sarı kartlar: Dk. 10 Maestro, Dk. 45 Ümit Akdağ, Dk. 65 Lima, Dk. 69 Ruan, Dk. 90+3 Meschack (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Ballet, Dk. 84 Sami Uğurlu (Teknik direktör), Dk. 90+4 Soner Dikmen (Yedek kulübesinde) (Hesap.com Antalyaspor)
