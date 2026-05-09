Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:AlanyaOba
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viena, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 78 İzzet Çelik), Enes Keskin (Dk. 88 Baran Moğultay), Hwang (Dk. 78 Güven Yalçın), İbrahim Kaya (Dk. 71 Hagi), Meschack (Dk. 87 Efecan Karaca)
Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazit, Katongo, Semih Güler, Bennasser, Carole, Dorukan Toköz (Dk. 64 Görkem Sağlam), Benes, Ramazan Civelek (Dk. 55 Mendes), Furkan Soyalp (Dk. 55 Chalov), Cardoso, Tuci (Dk. 80 Makarov)
Goller: Dk. 8 Meschack, Dk. 40 Hadergjonaj (penaltıdan), Dk. 61 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor), Dk. 13 Benes (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Ramazan Civelek, Dk. 77 Semih Güler (Zecorner Kayserispor), Dk. 63 Janvier, Dk.85 Makouta (Corendon Alanyaspor)
