Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay (Dk. 46 Storm), Safuri (Dk. 67 Boli), Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Bahadır Öztürk), Ballet, Van de Streek
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita (Dk. 39 Nonge), Susoho, Rivas , Churlinov (Dk. 64 Serdar Dursun), Agyei (Dk 71 Esat Yusuf Narin)
Gol: Dk. 79 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 38 Keita, Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 61 Tayfur Bingöl, Dk 71 Agyei, Dk.74 Show, Dk. 90+6 Rivas (Kocaelispor), Dk. 54 Paal, Dk. 63 Safuri, Dk. 73 Abdullah Yiğiter, Dk. 73 Bünyamin Balcı, Dk. 77 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor)
