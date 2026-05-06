        Antalya Haberleri Gözaltındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri adliyeye sevk edildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin genel sekreteri C.Ç.T, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı alınan ancak ameliyat olduğu için gözaltı işlemi gerçekleştirilemeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri C.Ç.T. taburcu edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

        C.Ç.T'nin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        - Soruşturma

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

        Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

