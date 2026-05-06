Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri GÜNCELLEME - Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri tutuklandı

        GÜNCELLEME - Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri tutuklandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 17:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri tutuklandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı alınan ancak ameliyat olduğu için gözaltı işlemi gerçekleştirilemeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer taburcu edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

        Tuncer, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kamu kurum ve kuruluşları ihalesine fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklandı.

        - Soruşturma

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

        Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tuncer tutuklandı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tuncer tutuklandı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, tutuklandı (2)
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, tutuklandı (2)
        Antalya'da hostelde kalan adam ölü bulundu
        Antalya'da hostelde kalan adam ölü bulundu
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında 2'nci d...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında 2'nci d...
        Antalya'da kamp ve karavan tutkunları Olympos'ta çevre temizliği yaptı
        Antalya'da kamp ve karavan tutkunları Olympos'ta çevre temizliği yaptı
        Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Aydın, ziyarette bulundu
        Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Aydın, ziyarette bulundu