        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri GÜNCELLEME - Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 25 şüpheli yakalandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı O.Y'nin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 14'ünün Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1'inin Keçiören Belediyesinde görevli memur, 1'inin de şirket sahibi olduğu belirtildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        - Soruşturma

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış, operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Ameliyat olduğu için ilk başta gözaltı kararı uygulanamayan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ise hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.

        Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

        Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

