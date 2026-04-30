        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri GÜNCELLEME - Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 27 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 27'si yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında, 34 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

        Şüpheliler arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek ile Belediyenin eski genel sekreter yardımcısı tutuklu Durmuş Ali Arslan'ın da bulunduğu öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri C.T'nin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, 2 zanlının yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.

        Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

