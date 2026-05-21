Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri GÜNCELLEME - Antalya'da iş yerinden kürk ve para çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Antalya'da iş yerinden kürk ve para çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

        Antalya'da bir iş yerindeki çelik kasalardan değerli 9 kürk ve 8 milyon 338 bin liralık döviz çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da iş yerinden kürk ve para çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

        Antalya'da bir iş yerindeki çelik kasalardan değerli 9 kürk ve 8 milyon 338 bin liralık döviz çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesinde bir deri mağazasındaki bazı çelik kasalar kırılarak dövizlerin ve kürklerin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Oluşturulan özel ekip, bölgedeki 78 güvenlik kamerasının 1404 saatlik görüntü kaydını izleyerek hırsızların izini sürdü.

        Hırsızlık şüphelilerinin olay öncesinde bölgede kamera ve dron kaydı aldığını ve telsizlerle irtibat kurduklarını belirleyen ekipler, soygundan sonra zanlıların yaklaşık 13 kilometre boyunca dağlık ve ormanlık alanda yüzlerini gizleyerek bisikletle kaçtığını tespit etti.

        Yüz tanıma sistemi ile kimlikleri tespit edilen şüphelilerin 4'ünün Moldova ve 1'inin Rus uyruklu olduğu anlaşıldı.

        Özel olarak bu soygun için Türkiye'ye geldikleri ve "Kürkçüler" olarak adlandırılan çetenin üyesi oldukları değerlendirilen zanlılar, kaçtıkları İstanbul'un Fatih ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

        Çalınan 9 kürkün yaklaşık piyasa değerinin 65 milyon, dövizlerin ise 8 milyon 338 bin lira olduğu belirlendi.

        İstanbul'dan Antalya'ya getirilen 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

        Uncalı Semt Polikliniği'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Moghanlou, İran Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi
        Moghanlou, İran Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi
        Eski belediye başkanı Erdal Öner'in acı günü
        Eski belediye başkanı Erdal Öner'in acı günü
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan istinafın CHP kurultay davası kararın...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan istinafın CHP kurultay davası kararın...
        İlhan Palut: "Buraya kadar gelmişken kupayı kazanmak istiyoruz"
        İlhan Palut: "Buraya kadar gelmişken kupayı kazanmak istiyoruz"
        Antalya'da dron destekli soygun, bin 400 saatlik kamera incelemesiyle aydın...
        Antalya'da dron destekli soygun, bin 400 saatlik kamera incelemesiyle aydın...
        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru
        Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru