GÜNCELLEME - Serik Belediye binasına silahla ateş açan kişi yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle belediye binasına ateş eden kişi yakalandı.



Sabaha karşı motosikletle belediye önüne gelen Ş.D, yanında getirdiği pompalı tüfekle belediye binasına 5 el ateş etti.



Olayda, binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı.



Daha sonra motosikletini bırakıp uzaklaşan Ş.D, belediyede görevli zabıta personelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



- Belediyenin açıklaması



Serik Belediyesinden yapılan açıklamada, saat 05.30 sıralarında belediye hizmet binasına yönelik münferit nitelikte bir saldırı meydana geldiği ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.



Binada sınırlı düzeyde hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Eylemi gerçekleştiren ve psikolojik sorunları olduğu anlaşılan şahıs, olayın ardından ilçedeki başka bir iş yerine de benzer bir girişimde bulunmuş ancak güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzenini tehdit edecek herhangi bir durum bulunmamakta olup, süreç emniyet birimlerimizce titizlikle takip edilmektedir."

