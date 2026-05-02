Halk Eğitim Merkezi'nde aldıkları müzik eğitiminin ardından konser verdiler

Antalya'da etkinlik amacıyla Konyaaltı Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursa yazılan aralarında polis, öğretmen, sağlık çalışanı ve serbest meslek mensubu çalışanların bulunduğu 28 kişi, geçen yıl kurdukları Anadolu Ezgileri korosuyla sanatseverlerle buluşuyor.



Antalya’da Konyaaltı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Konyaaltı Türk Halk Müziği korosunun yıl sonu konseri, sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Anadolu Ezgileri -Bağlamanın Özü Yeşil Vatanın Sözü" temalı konserde, koro şefi Seda Türkmen yönetimindeki 28 kişilik koro sahne aldı.



Öğretmen, eczacı, sağlık çalışanı, polis, emekli, ev hanımı ve serbest meslek gruplarından oluşan koro üyeleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen 28 türküyü seslendirdi.



Koronun geçen yıl şubat ayında kurulduğu ve yılda iki konser düzenlediği öğrenilirken, yıl sonu programı kapsamında hazırlanan repertuvarda Türkiye’nin farklı bölgelerinden eserlere yer verildi. Dinleyiciler de zaman zaman türkülere eşlik etti.



Koro şefi Seda Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun sadece bir müzik topluluğu değil aynı zamanda sosyal bir paylaşım alanı olduğunu söyledi.



Koroda 30 ile 60 yaş aralığında farklı meslek gruplarından insanların yer aldığını belirten Türkmen,"Koromuzda emekli ya da çalışan birçok insan var. Buraya gelerek hem sosyalleşiyorlar hem de türkülere olan sevgilerini artırıp repertuvarlarını zenginleştiriyorlar. Yıl sonunda, öğrendiğimiz farklı yörelerden türküleri seslendirerek kendimizi ifade etme imkanı buluyoruz." dedi.



Özellikle ses ve nefes çalışmalarıyla kursiyerlerin gelişimini net şekilde görebildiklerini vurgulayan Türkmen, müziğin insan ruhuna iyi geldiğini ve herkesin hayatında olduğunu ifade etti.



Konsere, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Serpil Ergenç de katıldı.



Konser sonunda, el sanatları öğretmeni Belgin Çıkrıkçı ve kursiyerleri tarafından hazırlanan ay-yıldız ip bileklikler, kadın koristlere hediye edildi.

