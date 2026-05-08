Hurda otobüsü 3,5 yılda "yürüyen yuvaya" dönüştürdüler

CAN YÜCEL - Antalya'da yaşayan Serkan ve Rukiye Bozdağ çifti, hurdalıkta parçalanmayı bekleyen 1985 model bir otobüsü, 3,5 yıl süren titiz bir çalışmayla modern bir yaşam alanına dönüştürerek hayallerini gerçeğe dönüştürdü.



Antalya sokaklarında "yürüyen evleriyle" dikkatleri üzerine çeken çift, geri dönüşüm sürecine girmek üzere olan eski otobüsü, içinde yatak odası, mutfak, çocuk ranzaları ve banyosu bulunan konforlu bir eve çevirdi.



Bozdağ ailesi, son 1,5 yıldır iki çocukları, kedileri ve köpekleriyle tam zamanlı göçebe bir hayatın tadını çıkarıyor.



Serkan Bozdağ, AA muhabirine, otobüslere olan ilgisinin eski bir otobüs şoförü olan babasından miras kaldığını söyledi.



Araç kullanmayı bu otobüslerde öğrendiğini dile getiren Bozdağ, "O koltuğa bir kez oturduğunuzda gelen o heves, yıllarca içimizde bir ukde olarak kaldı. Bu hayali gerçekleştirmek için tam 30 sene bekledim. Sonunda bu hayalimiz gerçek oldu. Kesilip jilet olmasına gönlümüz razı gelmedi, onu yaşatmak için bir çaba harcadık ve sonuçta bu hale geldi. Araç aslında bir yürüyen ev gibi oldu." dedi.



Aracın teknik altyapısını bir evin ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak şekilde kurguladıklarını belirten Bozdağ, otobüsün üzerine yerleştirdikleri güneş panelleri, jeneratör sistemi ve 1200 litrelik temiz su deposu sayesinde doğanın ortasında bile kesintisiz konfora sahip olduklarını kaydetti.



Otobüsü yapım sürecinin ekonomik koşullar nedeniyle zaman zaman sekteye uğradığını ancak aracı hiçbir zaman terk etmediklerini belirten Bozdağ, bu süreçte Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin kilometre yol yaptıklarını söyledi.



- Modern dünyanın karmaşasından kaçış



Aracın iç mimarisini ve dekorasyonunu üstlenen pasta şefi Rukiye Bozdağ ise bu projeyi sadece bir karavan olarak görmediklerini ifade etti.



Tasarımı yaparken bir kadının ve bir annenin ihtiyaçlarını ön planda tuttuğunu dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:



"Aslında bizim için burası bir karavan değil, yürüyen 1+1 ev. İçinde çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, termosifon ve klima gibi bir evde olması gereken her şey mevcut. Çocuklarımızın mahremiyeti için yaşam alanını kapıyla ayırdık, mutfak ve oturma bölümünü önde, yatak odasını ise arka bölümde konumlandırdık. Daha az eşyayla, daha minimal ama çok daha huzurlu bir hayat sürüyoruz."



Gittikleri her yerde büyük bir merak ve sevgiyle karşılaştıklarını anlatan Bozdağ, "Benzin istasyonlarında, pazarlarda insanlar hemen yanımıza gelip hikayemizi soruyor. Olumlu tepkiler bizi daha da motive ediyor. Yakında tam zamanlı olarak bu evde yaşamaya başlayıp Avrupa turuna çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Rukiye Bozdağ, iş hayatındaki koşturmacanın ardından huzuru bu otobüste bulduğunu, katıldığı fuarlarda bile otel yerine "yürüyen evinde" kalmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

