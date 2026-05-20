        Antalya Haberleri İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

        ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Önceki gün Antalya'ya gelen İran Milli Takımı, Titanic Spor Kompleksi'ndeki akşam saatlerindeki antrenmanını teknik direktör Amir Ghalenoei gözetiminde gerçekleştirdi.

        Büyük bölümü basına açık olan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, çeviklik ve dar alanda pas çalışması yaptı.

        İran Milli Takımı'nın 19 yaşındaki genç oyuncusu Kasra Taheri, gazetecilere yaptığı açıklamada, günde çift idmanla Türkiye'de Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

        Taheri, teknik direktör Ghalenoei'ye kendisine güvendiği için teşekkür etti.

        25 yaşında oyuncu Emir Hüseyin Hüseyinzade de iki hafta Türkiye'de kamp yaptıktan sonra Dünya Kupası yolculuğuna çıkacaklarını söyledi. Öncelikle gruptan çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Hüseyinzade, tüm takımın vize işlemlerinin tamamlanmasını diledi.




        - Serdar Dursun'dan ziyaret

        Daha önce İran Ligi ekiplerinden Persepolis takımında forma giyen, geçen sezon kariyerini Kocaelispor'da sürdüren Serdar Dursun, tatil yaptığı Antalya'da İran Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

        İran Milli Takımı'ndaki futbolcu arkadaşları ve teknik direktör Ghalenoei ile bir süre sohbet eden deneyimli oyuncu, kaliteli ve iyi bir ekibe sahip olduğunu vurguladığı İran Milli Takımı'na Dünya Kupası'nda başarı diledi. Ghalenoei, ziyaretin anısına Dursun'a forma hediye etti.

        İlk etapta 17 futbolcunun katıldığı kampa ilerleyen günlerde 11 futbolcunun daha katılacağı belirtildi.

        İran Milli Takımı'nın iki hafta sürecek kampta 29 Mayıs'ta Gambiya ile hazırlık maçı yapması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

