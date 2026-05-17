        İş insanı Aydın Çavuşoğlu, Alanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Türkler Mahallesi'nde 5 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundaki ofisinde yaralı halde bulunan ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aydın Çavuşoğlu (52), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesinin yarın Türkler Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

        Corendon Alanyaspor Kulübü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı paylaştı.

        Mesajda, "Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, Çavuşoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını" açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

