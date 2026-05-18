Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesi Alanya'da toprağa verildi

        İş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesi Alanya'da toprağa verildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde vefat eden; eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesi Alanya'da toprağa verildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde vefat eden; eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesi defnedildi.

        Türkler Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi olmak üzere, tüm devlet büyüklerine ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

        Çavuşoğlu, namaz öncesi hocanın cami inşaatından bahsettiğini belirterek inşaatın başlaması ve devam etmesinde emeği geçenlerin başında kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun olduğunu ifade etti.

        Kardeşinin kendilerine vasiyette bulunduğu dile getiren Çavuşoğlu, "Kendi adına bir vakıf kurulmasını, bu vakıf üzerinden yeni camiler ile okullar yapılmasını ve çocukların okutulmasını istemişti. İnşallah ailecek vasiyetini yerine getireceğiz." dedi.

        Konuşmanın ardından Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesi, dualarla toprağa verildi.

        Cenaze törenine Çavuşoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Türkler Mahallesi'nde 5 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundaki ofisinde yaralı halde bulunan ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aydın Çavuşoğlu (52) dün hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı kamp için Antalya'ya gel...
        Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı kamp için Antalya'ya gel...
        Antalya'da 2 milyon TL'lik operasyonda adli kontrol şartıyla tahliye kararı
        Antalya'da 2 milyon TL'lik operasyonda adli kontrol şartıyla tahliye kararı
        Tur teknesinde rahatsızlanan turistin yardımına deniz polisi yetişti
        Tur teknesinde rahatsızlanan turistin yardımına deniz polisi yetişti
        Antalya Valisi Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı m...
        Antalya Valisi Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı m...
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, toprağa verildi
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, toprağa verildi
        Şişme botları patlayan ve rüzgarla sürüklenen 2 genci sahil güvenlik ekiple...
        Şişme botları patlayan ve rüzgarla sürüklenen 2 genci sahil güvenlik ekiple...