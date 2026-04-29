İş stresinden bunalanların yeni motivasyon kaynağı kaya tırmanışı oldu

CAN YÜCEL - Antalya'da iş stresinden bunalan ofis çalışanları ve yöneticilerin yeni motivasyon kaynağı, doğayla iç içe bir gün geçirmeyi ve zihinsel olarak rahatlamayı sağlayan kaya tırmanışı sporu oldu.



En popüler tırmanış rotalarından Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı mevkisinde hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.



Profesyonel tırmanışçıların yanı sıra hafta içi yaşadıkları zihinsel ve fiziksel yorgunluğu atmak amacıyla kaya tırmanışı sporuna yönelen ofis çalışanı ve yöneticiler de Geyikbayırı'nı tercih ediyor.



Farklı meslek gruplarından oluşan amatör tırmanışçılar, aldıkları temel eğitimlerin ardından güvenli şekilde rotalara çıkarak hem kondisyon kazanıyor hem de zihinsel olarak rahatlıyor.



Her tırmanışta kendi sınırlarını zorlayan katılımcılar, doğayla iç içe bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.



- "Tırmanışta başka bir şey düşünme şansınız yok"



Yaklaşık 8 yıldır profesyonel dağcılıkla ilgilenen antrenör Sema Doğan Öztürk, AA muhabirine, Geyikbayırı'ndaki kaya tırmanışı bölgesinin son yıllarda profesyonel sporcuların yanı sıra bu spora ilgi duyan amatör sporcuların da ilgi odağı haline geldiğini söyledi.



Başlangıç seviyesindeki eğitimi 2 güne yaydıklarını belirten Öztürk, katılımcılara öncelikle temel tırmanış, basış, tutuş, düğüm, emniyet alma ve malzeme bilgisi verdiklerini kaydetti.



Spora yeni başlayanların çoğunlukla yöneticiler ile ofis çalışanlarından oluştuğunu anlatan Öztürk, "Özellikle kritik karar alma sorumluluğu taşıyan kişiler bu spora ilgi gösteriyor. Tırmanış sırasında problem çözme becerisi de öne çıkıyor. Tırmanışta başka bir şey düşünme şansınız yok. 'O anı yaşama, anda kalma' hali yaşanıyor. Tırmanırken sadece 'Nereyi tutacağım, nereye basacağım?' diye düşünüyorlar. Başka bir şey düşünmediği için zihnin rahatlıyor. İnsanlar haftaya böyle başlayınca iş yaşamında daha başarılı ve mutlu oluyorlar." diye konuştu.



- "Tırmanışta tam bir meditasyon hali yaşıyoruz"



Zihinsel engelli çocuklarla çalışan çocuk yogası eğitmeni Nehir Karataş ise yaklaşık 1 yıl önce kaya tırmanışı sporuna başladığını belirtti.



Sporun kendisi için bir tür "zihinsel arınma" anlamı taşıdığını söyleyen Karataş, şunları ifade etti:



"Tırmanışta tam bir meditasyon hali yaşıyoruz. Başka bir şey düşünme şansımız yok. Ne oldu, ne olacak kaygısı yok. Hafta boyunca şehir hayatında yaşadığımız sıkıntıları, gelecek kaygısını ve geçmişin yüklerini o kayalarda bırakıyoruz. Tırmanışın ardından yaşadığım değişimi net biçimde hissettim."



İşitme merkezinde çalışan Elif Kadriye Özen de kaya tırmanışının zihinsel olarak kendisini iyileştirdiğini dile getirerek, "Tırmanıştaki teslimiyet duygusu inanılmaz zor bir şey çünkü birine bağlısın. Çoğunlukla birbirimizi tanımıyoruz. Burada tanışıyoruz. İlk etapta korku ve tedirginlik yaşanıyor, sonra da keşfetmeye başlıyoruz. Tırmanış sırasında birbirimize güveniyoruz ve sadece zirveye nasıl ulaşırız diye düşünüyoruz." dedi.



Çevre mühendisi Özgün Hazan Hayrat ise tırmanış sırasında kendini daha özgür hissettiğini, "anın tadını çıkarmak" ifadesini doyasıya yaşadığını anlattı.



Hayrat, tırmanışın ardından şehre kendini adeta yenilenmiş bir şekilde döndüğünü vurguladı.



Mağaza müdürü Güven Çakır da şehrin kalabalığı ve kaosundan doğaya kaçtıklarını, tırmanışın kendisini hem bedenen hem de zihinsel olarak güçlendirdiğini söyledi.

