Isparta'da dolu yağışı etkili oldu

–Isparta’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Özellikle Çayboyu mevkisinde yoğun şekilde etkili olan dolu yağışı sonrası park halindeki araçların etrafında dolu birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksaklıklar yaşanırken, ekipler kavşak ve yollarda güvenlik önlemleri aldı.

