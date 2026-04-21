İtalya bayraklı kruvaziyer "Aida Stella" Alanya Limanı'na demirledi

İtalya bayraklı "Aida Stella" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Marmaris'ten demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 254 metrelik kruvaziyer, ilçeye ulaştı. Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Alman 2129 yolcu ve 649 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi. Lüks gemi, akşam Antalya'ya hareket edecek.

