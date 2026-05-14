JJIF Combat Dünya Jujitsu Şampiyonası Antalya'da başladı. Muaythai ve Jujitsu Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Kemer'deki Göynük Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra 28 ülkeden 362 sporcu katılıyor. Türkiye'nin ilk kez düzenleyeceği ve 65 sporcuyla mücadele edeceği şampiyona 17 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.