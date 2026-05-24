Karavan tutkunlarının bayram tatili rotası Antalya oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı'nda hizmete sunulan Karavan Park'ta, Kurban Bayramı tatili kapsamında yoğunluk yaşanıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı illerden ya da yurt dışından gelen karavan tatilcileri, Konyaaltı Sahili'ne yakın konumu ve sunduğu olanaklar nedeniyle Karavan Park'ı tercih etti.



Bayram tatilini Antalya'da geçirmek isteyen ziyaretçilerle birlikte tesiste hareketlilik arttı. Karavan kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun şekilde hizmet veren tesiste, elektrik altyapısı, temiz su bağlantıları, duş alanları, tuvaletler, çamaşırhane, mutfak ve gri su boşaltım alanları gibi imkanlar bulunuyor.



Toplam 70 araç kapasitesine sahip Karavan Park'ın 50 araçlık bölümünde haftalık, 20 araçlık bölümünde ise aylık konaklama yapılabiliyor. Açıldığı günden bu yana on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tesis, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.



Tatilcilerden Ertürk Sarıkaya, karavanla Türkiye'yi gezdiklerini belirterek, Konyaaltı Karavan Park'ın olanaklarından faydalandıklarını ifade etti.



Ankara'dan gelen Sema Karabulut ise tesisin temizliği ve düzeninden memnun olduklarını vurgulayarak, Antalya'da ilk kez karavanda kaldıklarını bildirdi.



Kocaeli'den gelen Melek Tunçer de parkın açıldığı 2023'ten beri her yıl geldiklerini, Antalya'da güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

