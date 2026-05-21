Kaş'ta kafe ve restoranlarda sigara denetimi yapıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde kafe ve restoranlarda sigara denetimi yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürü Tuğçe Akçakaya ile İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay'ın da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde kapalı alanlarda sigara kullanımının önlenmesi, dumansız hava sahasının korunması ve işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
İşletme sahiplerinin ve vatandaşların da bilgilendirildiği denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
