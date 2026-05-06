Kaş'ta Trafik ve İlkyardım Haftası kutlandı
–Antalya'nın Kaş ilçesinde Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Çocuk Trafik Eğitim Parkında öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.
Etkinlik kapsamında öğrenciler, trafik kuralları, yaya güvenliği ve güvenli geçiş konularında bilgilendirildi.
Atatürk Caddesi'nde ise Kaş Merkez İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Etkinliklerde sürücü ve yayalara trafik kurallarına uyulmasının önemine ilişkin farkındalık oluşturuldu.
