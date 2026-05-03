Türkiye Genç Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü Genç Kızlar Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uşak’taki final karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor’u 33-29 mağlup eden Kepez’in genç sporcuları, 12 takımın mücadele ettiği organizasyonda namağlup zirveye ulaştı.



Antrenör Sertan Sarpaş bu başarının uzun süredir verdikleri emeğin ve disiplinli çalışmaların karşılığı olduğunu belirterek, "Kızlarımız sahada yine yürekleriyle oynadı. Her maçta mücadeleyi bırakmayan, son ana kadar inanan bir takım olduk. Kepez’e bir kez daha büyük bir gurur yaşattıkları için sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

