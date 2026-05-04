Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kepez'de minikler için "Uzay Çadırı" etkinliği düzenlendi

        Kepez'de minikler için "Uzay Çadırı" etkinliği düzenlendi

        Kepez Belediyesi Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde düzenlenen "Uzay Çadırı" etkinlikleriyle çocuklar bilimle tanıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 17:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kepez'de minikler için "Uzay Çadırı" etkinliği düzenlendi

        Kepez Belediyesi Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde düzenlenen "Uzay Çadırı" etkinlikleriyle çocuklar bilimle tanıştı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3-4-5 yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilen etkinlikte minikler, gezegenler ve galaksi hakkında bilgi edinirken, eğlenceli ve duyusal öğrenme deneyimi de yaşadı.

        Çadırın içine giren minikler, gezegenlerin özellikleri, güneş sistemi ve galaksi hakkında yaşlarına uygun bilgilerle tanıştı. Görsel yansıtımlar, ışık efektleri ve sesli anlatımlar sayesinde çocuklar, uzayı sadece dinleyerek değil, görerek ve hissederek öğrenme fırsatı buldu.

        Kepez Belediyesinin eğitim alanındaki bu tür uygulamalarla çocukların erken yaşta bilimle tanışmalarını, onların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında 2'nci d...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında 2'nci d...
        Antalya'da devlet korumasındaki çocuklar fotoğraflarını sergiledi
        Antalya'da devlet korumasındaki çocuklar fotoğraflarını sergiledi
        Hıdırellez öncesi gül satışı arttı
        Hıdırellez öncesi gül satışı arttı
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargılanması sürüyo...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargılanması sürüyo...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyece...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyece...