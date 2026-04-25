        Kepez'deki okullarda "Polirobot Trafikte Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Polirobot Trafikte Projesi" kapsamında Kepez'deki okullarda öğrenciler bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, Kepez ilçesindeki 20 ilkokulda görev yapan 265 öğretmen, okullarda ziyaret edilerek polirobot kartlarıyla bilgilendirildi.

        Öğretmenlere, öğrencilerin her olumlu davranışı karşılığında bir polirobot kartı verecekleri ve 20 kartı biriktiren öğrencilerin İl Emniyet Müdürlüğünce ödüllendirileceği aktarıldı.

        Programda ayrıca, 2 bin 697 öğrenciye yaya güvenliği, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik ışıklarının anlamı ve karşıdan karşıya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemi, temel trafik işaretleri, trafikte görünürlük ve güvenli oyun alanları başlıkları altında teorik ve uygulamalı trafik kuralları eğitimi verildi.

        Projeyle, çocuklarda erken yaşta trafik güvenliği bilinci oluşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

        Benzer Haberler

        Sızan sürücüyü uyandırmak için aracı beşik gibi salladılar Araç sallandıkça...
        Sızan sürücüyü uyandırmak için aracı beşik gibi salladılar Araç sallandıkça...
        Regülasyon kalitesi enerji dönüşümünün hızını belirleyecek
        Regülasyon kalitesi enerji dönüşümünün hızını belirleyecek
        "Kaygı bozukluğuyla mücadelede ilaçtan önce yaşam tarzı değişikliği" öneris...
        "Kaygı bozukluğuyla mücadelede ilaçtan önce yaşam tarzı değişikliği" öneris...
        Teknoloji bağımlılığına karşı ortak mücadele Büyükşehir'den personeline "Te...
        Teknoloji bağımlılığına karşı ortak mücadele Büyükşehir'den personeline "Te...
        Türk dünyasının ezgileri Antalya'da buluşuyor
        Türk dünyasının ezgileri Antalya'da buluşuyor
        Muratpaşa'da yangın tatbikatı
        Muratpaşa'da yangın tatbikatı