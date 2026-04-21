Konyaaltı'nda "Uluslararası 23 Nisan Çocuk ve Oyun Şenliği" düzenlenecek

Konyaaltı Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Uluslararası 23 Nisan Çocuk ve Oyun Şenliği" düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde Perşembe günü yapılacak etkinlik, gün boyu devam edecek.



Programda, seramik, resim, ebru, dans ve drama atölyelerinin yanı sıra, puzzle, çılgın kartonlar, sosis balon ve saç tasarım atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri yer alacak.



Sihirbaz gösterileri, palyaço performansları, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, maskot şovlar ve çocuk tiyatrosu da sahnelenecek.



Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, geleceğin teminatı olan çocukların ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan özel bir gün olduğunu belirtti.





Tüm çocukların bayramını kutlayan Kotan, "Ülke olarak hepimizi üzen olayları yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Bizler çocuklarımızın neşesi, kahkahası ve umut dolu yarınları için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

