Korkuteli Barajı'nda Kübra Yapıcı'nın cesedini arama çalışması yapıldı

Kayıp olarak aranırken Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü belirlenen Kübra Yapıcı'nın (30) cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda yapılan arama çalışmasında bulundu.



Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli İ.U.D'nin ifadesi üzerine AFAD, jandarma ve polis ekiplerince Korkuteli Barajı'nda arama yapıldı. Arama çalışmasında, barajın Dereköy Mahallesi kısmında Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalara ulaşıldı.



Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen parçaların, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) emniyetteki işlemleri sürüyor.



Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.



Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.



Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

