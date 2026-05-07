        Korkuteli Barajı'nda Kübra Yapıcı'nın cesedini arama çalışması yapıldı

        Korkuteli Barajı'nda Kübra Yapıcı'nın cesedini arama çalışması yapıldı

        Kayıp olarak aranırken Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü belirlenen Kübra Yapıcı'nın (30) cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda yapılan arama çalışmasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli İ.U.D'nin ifadesi üzerine AFAD, jandarma ve polis ekiplerince Korkuteli Barajı'nda arama yapıldı. Arama çalışmasında, barajın Dereköy Mahallesi kısmında Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalara ulaşıldı.

        Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen parçaların, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

        Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

