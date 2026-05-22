Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri çevre temizliği yaptı

Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi yıl sonu etkinlikleri kapsamında piknik ve çevre temizliği etkinliği yapıldı.



Okulda öğrencilerin doğa bilinci kazanması ve sosyal faaliyetlerle kaynaşması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, Okul Müdürü Durmuş Yavuzer, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Durmuş Yavuzer, eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek sosyal bir ortam oluşturmak ve çevre temizliği yaparak öğrencilere doğa bilincini aşılamak istediklerini söyledi.



Etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyeleri ve öğrenci velilerine teşekkür eden Yavuzer, "Öğrencilerimizle ve aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirmek amacıyla bir araya geldik. Öğrencilerimizle birlikte burada çevre temizliği gerçekleştirdik. Öğrencilerimize, ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.



Çevre temizliğinin ardından öğrenciler piknik yaparak yıl sonu etkinliğinin keyfini çıkardı. Gün boyunca çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler öğretmenleriyle eğlenceli vakit geçirdi.



