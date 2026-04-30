Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun vefat eden annesi Ayten Avcıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.



Bir süredir Antalya'daki bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Avcıoğlu, dün gece 90 yaşında hayatını kaybetti.



Avcıoğlu'nun annesi için bugün öğle namazına müteakip Kumluca merkez Eski Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kumluca Müftüsü Bedir Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Avcıoğlu, Karşıyaka Mahallesi Gücük Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze törenine Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

