Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Aydın, ziyarette bulundu
–Kumluca Cumhuriyet Başsavcı İlker Çağatay Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca'yı ziyaret etti.
Aydın, ziyarette müdürlük çalışmaları hakkında bilgi alarak antrenman yapan sporcularla da bir süre sohbet etti.
Ziyaret kapsamında spor faaliyetlerini yerinde inceleyen Aydın, çocukların sporla iç içe büyümesinin önemine dikkati çekti. Sporun fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal ve psikolojik gelişime de katkı sağladığını ifade eden Aydın, yürütülen çalışmaları önemsediğini ifade etti.
Koca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başsavcı Aydın’ın sporcularla yakından ilgilenmesinin kendileri için değerli olduğunu belirtti.
