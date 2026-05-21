        Kumluca'da "camın büyülü dünyası" resim sergisi açıldı

        Kumluca'da "camın büyülü dünyası" resim sergisi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Kumluca Belediyesi Güzel Sanatlar atölyesi tarafından hazırlanan sergi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, serginin temasının dikkat çekici olduğunu belirterek, camın günlük yaşamda sıkça kullanılan bir malzeme olduğunu ancak sanatçının elinde farklı bir anlam kazandığını söyledi.

        Sergide büyük emek bulunduğunu dile getiren Avcıoğlu, "Gerçekten çok etkileyici tablolar var. Sanatın farklı bir dünyasında bizleri buluşturan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        El emeği ve estetik anlayışın ön plana çıktığı sergide, cam teması farklı yorumlarla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Renk, ışık ve kompozisyonun öne çıktığı eserler ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Serginin açılışına Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Mutlu, Demokrat Parti ilçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ramazan Nacakçı ile çok sayıda vatandaş katıldı.


        Sergi, 22 Mart'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

